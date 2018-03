Spilfiguur 'frituuroorlog' moet zes jaar brommen UITBATER GIORGIO'S GAF VOLGENS GERECHT OPDRACHT VOOR BRANDSTICHTING WOUTER HERTOGS

23 maart 2018

02u45 0 Asse George B., uitbater van frituur Giorgio's in Asse, moet zes jaar de cel in als opdrachtgever voor de brandstichting in frituur Den Box. De twee uitvoerders kregen respectievelijk vier en vijf jaar cel, deels met uitstel. De kans is evenwel zeer reëel dat de spilfiguur in de zaak van de 'frituuroorlog' in beroep zal gaan.

Volgens de Brusselse correctionele rechtbank was het zonneklaar: George B. wilde een concurrent uit de weg ruimen. Daarom schakelde hij eind 2015 zijn neef Brandon B. (23) en Willy E. (22) in om frituur Den Box, op amper vijfhonderd meter van frituur Giorgio's, tot as te herleiden. De twee twintigers deden dat door liters benzine in het gebouw uit te gieten en er een brandende lucifer bovenop te gooien.





Maar dat de daders allesbehalve doorgewinterde criminelen waren, werd meteen duidelijk. De frituur ging dan wel in vlammen op, maar zelf raakten ze ook zwaargewond. Het vuur laaide immers veel heviger op dan ze voor mogelijk gehouden hadden. En omdat ze meteen medische hulp nodig hadden, was het voor de politie een koud kunstje om hen te vinden.





De familienaam van Brandon B. deed vervolgens bij de speurders meteen een belletje rinkelen. Hij bleek de neef te zijn van de uitbater van de 'concurrerende frituur' even verderop. Maar die waste zijn handen in onschuld. Hij was die avond eerst naar een casino gegaan, en was 's nachts wakker geworden toen zijn alarm plots in werking trad. Zo heeft hij naar eigen zeggen de brand gezien. Maar George B. claimde ook geen enkel motief te hebben om Den Box plat te laten branden, gezien zijn eigen zaak naar verluidt goed draaide. "Maar de jaarrekeningen schetsen een ander beeld van de financiële situatie", weerlegde de rechter. "De beklaagde ging trouwens nooit naar een casino, behalve dan die ene avond. Allemaal iets te toevallig, lijkt me."





Gebrek aan moreel besef

Het kwam George B. op een effectieve celstraf van zes jaar te staan. De twee uitvoerders konden op meer mildheid rekenen. Brandon B. kreeg vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Zijn kompaan Willy E. kreeg vier jaar cel, waarvan ook twee jaar met uitstel. Beiden hadden verklaard dat ze de brand aangestoken hadden in opdracht van George B., die hen 5.000 euro betaald had. "Deze feiten tonen aan dat de beklaagden een gebrek aan moreel besef hebben", sprak de rechter. "Ze hebben het levenswerk van anderen verwoest." Maar gezien de jonge leeftijd van het duo en het verwaarloosbare strafrechtelijke verleden van de drie beklaagden, besloot de rechter milder te zijn dan het parket. Dat had immers effectieve celstraffen van vier tot zeven jaar gevorderd.





De twee twintigers reageerden tevreden op de uitspraak - zij mogen hun straf met een enkelband uitzitten. Anders ligt het voor hoofdbeklaagde George B. "Hij heeft altijd zijn onschuld staande gehouden en doet dat ook na deze uitspraak nog", aldus advocaat Bram De Man. "We zijn vragende partij voor meer onderzoek, want dit vonnis is voor mijn cliënt een enorme klap." In tussentijd moet George B. dus nog niet naar de cel, wat betekent dat zijn frituur ook gewoon openblijft.