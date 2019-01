SP.A-militante start petitie tegen aankoop laptops Wim De Smet

11 januari 2019

18u25 0 Asse SP.A-militante Lora Hasenbroekx (20) is een online petitie gestart tegen de aankoop van 25 Macbooks voor de leden van de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur van Asse maakt voor de aankoop van de laptops 40.198 euro vrij. Alle gemeenteraadsleden krijgen een Macbook ter beschikking. Volgens Lora Hasenbroekx, die bij de voorbije verkiezingen lijstduwer was voor SP.A, zijn er goedkopere en betere alternatieven dan een Macbook. “Ik snap dat het gemeentebestuur professioneel materiaal wil gebruiken en ik ben ook voorstander van de digitalisering, maar een Macbook van meer dan 1.000 euro lijkt me niet de juiste keuze”, zegt Hasenbroekx. “Ik ben er van overtuigd dat er goedkopere én betere alternatieven zijn. Een gemeente moet zorgvuldig met geld omgaan. En als ik zie dat diezelfde Macbook in de winkel te koop is voor minder dan 900 euro, dan heb ik daar vragen bij. Een gemeenteraadslid heeft zo’n dure computer echt niet nodig.”

Lora Hasenbroekx organiseert de petitie in eigen naam. Lokaal SP.A-voorzitter Ronny Raes laat weten dat zijn partij zich distantieert van de petitie.

Schepen Jan De Backer (CD&V), bevoegd voor ICT, stelt dat de keuze voor een Macbook enkele jaren geleden al gemaakt werd. “We hebben toen gekozen voor de Macbook, niet omdat dit een duur luxe-product zou zijn maar gewoon omdat zo’n Macbook een degelijk, stabiele computer is die snel opstart.”

Volgens de gemeente wordt er ook geld bespaard met de aankoop van de laptops. “Alleen al de jaarlijkse begroting is een dossier dat duizend pagina’s telt”, luidt het. “Die pagina’s moeten geprint, gekopieerd en door een bode aan huis bezorgd worden. Dankzij de digitalisering en de laptops kunnen we zowel geld als werk uitsparen.”

