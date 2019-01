Sneeuwval stuurt ochtendspits in de war WDS

23 januari 2019

09u30 0

Gisteren ging het nog om een dun laagje, maar vanmorgen stuurde de sneeuwval het dagelijks leven in Asse in de war. Op de N9 richting Brussel was het stapvoets verkeer en ook in de andere straten van Asse-centrum was het opletten geblazen.

Maar de sneeuw veroorzaakte ook feeërieke plaatjes. Het marktplein in Asse lag vanmorgen bedekt onder een sfeervol sneeuwtapijtje. En ook op de vele wandelwegjes genoten heel wat mensen van de winterrust.

Meer over Asse

weer

N9

Brussel

weerfenomeen