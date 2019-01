Sneeuwval op komst: strooidiensten rukken om 23.30 uur al uit WDS

29 januari 2019

18u00 0 Asse De strooidiensten van de gemeente Asse rukken vanavond om 23.30 uur uit om de belangrijkste wegen een laag zout te geven. Vier strooiwagens gaan op pad en blijven de hele nacht aan de slag.

“We houden het weerbericht permanent in het oog”, meldt schepen van Openbare Werken Rik De Baerdemaeker (CD&V). “De eerste sneeuwval wordt kort na 1 uur verwacht. Op dat moment zijn onze mensen al druk in de weer om de wegen berijdbaar te houden.”

De strooiploegen werken volgens een vaste planning. “Eerst pakken we de omgeving van het OLV-ziekenhuis en de belangrijkste verbindingswegen aan”, zegt coördinator Maurice Ricou. “In een volgend stadium strooien we de gevaarlijkste hellingen. Onder meer de Potaardestraat, aan het zwembad, is zo’n gevaarlijke helling waar auto’s vaak niet over geraken. Ook de Huinegem is een gevaarlijk punt waar auto’s kunnen schuiven.”

In de Bergestraat worden de betonblokken die het doorgaand verkeer moeten tegenhouden, tijdelijk opzij geschoven. “Dat doen we zodat automobilisten deze vlakke weg kunnen gebruiken. De normale rijweg verloopt via de Pastinakenstraat en de Potaarde, maar dat zijn twee steile straten waar we extra waakzaam moeten zijn.”

De gemeentelijke strooiploegen blijven de hele nacht door werken. De gewestwegen N9, N47 en N285 worden gestrooid door een aannemer die is aangesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer.