Sneeuw veroorzaakt weinig verkeershinder maar wel feeërieke landschappen WDS

30 januari 2019

15u30 0 Asse De sneeuw die vandaag onze regio onder een wit tapijtje dompelde, leverde ook in Asse feeërieke beelden op. En opmerkelijk: ondanks de sneeuwval bleek er weinig verkeershinder te zijn. Op de E40 en de ring rond Brussel verliep het verkeer vrij vlot. Verwacht wordt dat ook de avondspits zonder veel problemen zal verlopen.

Toch blijft het nog opletten geblazen. Volgens regio-weerman Ruben Peelman kan de neerslag in onze regio overgaan in smeltende sneeuw of regen. “Het gevaar op de weg is dus nog niet geweken”, waarschuwt Peelman.

Voor veel mensen was het vandaag alvast genieten van de sneeuw. En niet alleen wandelaars of spelende kinderen, maar ook enkele koeien genoten van het rustgevende winterlandschap.