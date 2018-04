Sluiting dreigt voor Heilige Familiekerk in Asbeek 28 april 2018

02u30 1 Asse De Heilige Familiekerk in Asbeek dreigt te worden gesloten en ontwijd.

Het gemeentebestuur gaat zowel voor de kerk in Asbeek als voor de parochie Sint-Gaugericus in Kobbegem een dossier tot herbestemming indienen. De keuze voor deze twee kerken gebeurde in samenspraak met het kerkbestuur.





Vooral de kerk in Asbeek dreigt snel te worden ontwijd omdat er te weinig volk naar de eucharistievieringen komt. Bovendien heeft het gebouw geen architecturale of historische waarde. "De Heilige Familiekerk wordt nog 1 keer per maand gebruikt voor een eucharistieviering", weet deken Marc Boulanger.





Haalbaarheidsstudie

"Maar er vinden wel veel doopvieringen, huwelijken en begrafenissen plaats. Samen met de gemeente gaan we nu een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren over de mogelijke toekomst voor de kerk. De kerk zal dichtgaan, maar nog niet meteen."





De hele kerksite, parking inbegrepen, is eigendom van de kerkraad. "Ook de nabije parochiezaal is aan herstel toe", weet Boulanger. "We gaan nu de studie afwachten en een definitief voorstel uitwerken dat aan de bisschop moet worden voorgelegd. Pas als hij akkoord gaat, kan de kerk ontwijd worden."





De parochiekerk in Kobbegem, een beschermd gebouw, zou niet ontwijd worden maar de mogelijkheden worden onderzocht om het gebouw ook voor andere doeleinden te gebruiken. (WDS)