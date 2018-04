Slechts zes op tien inwoners tevreden over gemeente 06 april 2018

De eerste Gemeentemonitor heeft uitgewezen dat slechts 59 procent van de inwoners tevreden is over Asse. En dat is een merkelijk lagere score dan buurgemeenten Opwijk (78 procent), Affligem (78 procent), Ternat (76 procent), Merchtem (73 procent) en Wemmel (69 procent). Volgens oppositiepartij N-VA is dat een teken aan de wand. "We stellen vast dat Asse niet alleen minder goed scoort dan de buurgemeenten, maar ook veel minder dan het Vlaams gemiddelde van 76 procent", zegt raadslid Johan De rop. "Onze score zit bij de achttien laagste van Vlaanderen. De inwoners zijn niet meer fier op hun gemeente. Amper 51 procent geeft aan trots te zijn, terwijl het gemiddelde hier 69 procent bedraagt." (WDS)