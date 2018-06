Skatebowl 't Jass wordt gesloten 08 juni 2018

02u32 1 Asse De beruchte skatebowl aan de ingang van jeugdcentrum 't Jass wordt gesloten nadat er tal van klachten binnengelopen waren.

De skatebowl is een soort ovale put waar skaters en bmx-liefhebbers zich in kunnen uitleven. Maar al sinds de opening van het jeugdcentrum, nu vier jaar geleden, veroorzaakte de infrastructuur problemen. Zo liep de put regelmatig onder water en bij fuiven moest de bowl telkens afgesloten worden. Ooit is er zelfs een leverancier met zijn vrachtwagen ingesukkeld. De algemene vergadering van de jeugdraad gaf twee maanden geleden al aan dat de skatebowl onveilige situaties veroorzaakt. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom om de boel te sluiten. (WDS)