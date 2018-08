Skatebowl gevuld met zand en beton ATTRACTIE AAN 'T JASS MOET WEG NA AANHOUDENDE PROBLEMEN WIM DE SMET

09 augustus 2018

02u30 0 Asse Werknemers van de gemeente hebben gisteren de skatebowl aan jeugdcentrum 't Jass dicht gegooid met zand. De omstreden bowl veroorzaakte vaak problemen, maar voor de skaters bleef het wel een toffe attractie.

De skatebowl werd in 2014 aangelegd en maakte deel uit van het skatepark dat zich vlakbij de ingang van het jeugdcentrum bevindt. De bowl is een betonnen rolkombaan van anderhalve meter diep die in samenspraak met een werkgroep van skaters werd gebouwd.





"In zo'n skatebowl kunnen jongeren met hun board of BMX speciale kunstjes uithalen", meldt schepen van Jeugd Micheline De Mol (CD&V). "Maar van bij de start waren er problemen. Zo stond de bowl regelmatig onder water. Veel jongeren gooiden er ook hun afval in. En er kwamen barsten in de voegen waardoor het onveilig werd om te skaten. En tijdens fuiven moesten we de diepe bowl afzetten met dranghekkens om de veiligheid te garanderen. Ooit belandde er zelfs een vrachtwagen in."





Volgens de gemeente werd de bowl ook nauwelijks nog gebruikt. "Zowel door de skaters als door de gebruikers van de fuifzaal werd een definitieve oplossing gevraagd", weet De Mol. "Tijdens de algemene vergadering van de jeugdraad op 18 mei kregen we het advies om de bowl te sluiten. De rest van het skatepark blijft uiteraard bewaard."





Net in vakantie

De jongeren die gisteren in het skatepark aan de slag waren, vinden de sluiting alvast wél jammer. "In zo'n bowl kan je een aparte stijl hanteren en andere kunstjes", vertellen Quinten Tirez (15) en zijn makker Brikke Decoster (15). "De bowl werd wel degelijk vaak gebruikt maar het probleem was dat de wanden nog steil waren. En als het regende, dan verstopte de afwatering vaak waardoor we niet meer konden skaten. Wij gaan nu naar het skatepark in Ternat. Het is ook spijtig dat ze de bowl net in de vakantie dicht maken."





De bowl werd gisteren al gedicht met tonnen Scheldezand. Nadien worden er bewapeningsnetten bevestigd en vanaf vanochtend wordt 10 kubieke meter beton op de put gestort. "Zo creëren we een betonnen dekplaat die gelijk loopt met de rest van de binnenkoer", vervolgt schepen De Mol. "In een latere fase kunnen we onderzoeken of we hier nieuwe skatetoestellen plaatsen."