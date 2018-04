Shop&Go-parkeervakken op acht locaties 24 april 2018

02u56 0 Asse Het gemeentebestuur gaat op acht locaties Shop&Go-plaatsen inrichten. Daar mogen auto's dan dertig minuten gratis geparkeerd worden.

"Het systeem werkt met intelligente sensoren in het parkeervak", zegt schepen Rita De Vos (Open Vld). "Als er een auto geparkeerd wordt, dan registreren die sensoren dat. En als diezelfde auto er na een halfuur nog altijd blijkt te staan, dan wordt er een signaal verzonden naar de parkeerwachters. De eigenaar van het voertuig riskeert dan een retributie van 25 euro."





De Shop&Go-vakken worden afgebakend met groene verf. De regels van het tijdelijk parkeren gelden er elke dag tussen 8 en 12 uur, en 13 en 18 uur. "Dankzij dit systeem wordt de rotatie van parkeerplaatsen zo hoog mogelijk gehouden, zodat het 'zoekverkeer' teruggedrongen wordt", klinkt het. "Dit is een zeer gebruiksvriendelijk systeem. Je hoeft immers geen parkeerticket meer te nemen of een sms te versturen."





Het proefproject wordt opgestart in Asse-centrum, op parkings in de Prieelstraat, de Nieuwstraat, het Kerkplein, de Koensborre, de Hopmarkt en het Gemeenteplein. Telkens zullen twee tot zes parkeervakken afgelijnd worden. Ook in de Bloklaan en de Weversstraat komen enkele Shop&Go-plaatsen. Na evaluatie komen mogelijk ook deelgemeenten aan bod. (WDS)