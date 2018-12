Shishabar gesloten na meting van verhoogde CO-waarden Tom Vierendeels

18u28 0 Asse Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) heeft loungebar Cigno voorlopig gesloten nadat er zaterdagnacht verhoogde concentraties CO werden gemeten. Die bleek afkomstig te zijn van de verschillende waterpijpen in de zaak. Maandag vindt verder overleg plaats.

Verschillende inspectiediensten, de politie en de brandweer voerden zaterdagavond een onaangekondigde controle uit in de populaire loungebar, die ook gekend staat als shishabar. “Tussen middernacht en 1 uur werd ik opgebeld en had ik overleg met zowel de officier van de politie als die van de brandweer”, verklaart Van Elsen. “Niemand kampte met gezondheidsproblemen, maar er werden wel verhoogde CO-waarden gemeten. Uit veiligheidsoverweging nam ik op basis van hun objectieve analyse de beslissing om de zaak onmiddellijk een voorlopige sluiting op te leggen. Maandag heb ik verder overleg met brandweer en politie om te bekijken wat er moet gebeuren en tot wanneer de zaak gesloten blijft.”

De zaak veroorzaakte in de omgeving in het verleden al voor geluidsoverlast. “In onze gemeente krijgen horecazaken geen sluitingsuur opgelegd, maar bij incidenten en klachten wordt er wel telkens gepast opgetreden”, gaat Van Elsen verder. In april van dit jaar raakten tien klanten van de zaak nog lichtgewond nadat er brand was uitgebroken. De brand ontstond aan een spot die een houten balk aan het plafon liet smeulen.