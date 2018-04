Schoolvleugel wijkt voor serviceflats SINT-MARTINUS KRIJGT EXTRA PARKEERPLAATSEN EN RUIMTE IN RUIL WIM DE SMET

12 april 2018

02u28 0 Asse Op de schoolcampus Sint-Martinus in Walfergem werd gisteren de polyvalente zaal, met daarboven de slaapvertrekken van de paters, afgebroken. In de plaats komt een nieuw woonblok met dertig assistentieflats, waar de school parkeerplaatsen en een sanitair blok in krijgt.

Vier jaar nadat de kloosterkapel van de Missionarissen van het Heilig Hart afgebroken werd voor de bouw van het nieuwe Woonzorgcentrum Walfergem, is nu ook de polyvalente zaal van de aanpalende school verdwenen. De paters, die het klooster in 2011 verlieten, verkochten nadien niet alleen de kapel, maar ook de noordelijke vleugel van het schoolgebouw. Daar waren onder meer een sanitair blok en een polyvalente zaal in ondergebracht.





Het schoolbestuur en de directie van het woonzorgcentrum bereikten nu een ruilakkoord. "De school heeft de polyvalente zaal geruild voor de verdieping boven de eetzaal die voordien ook eigendom was van het woonzorgcentrum", vertelt schooldirecteur Kris De Smet. "De bovenverdieping met de vroegere slaapvertrekken is even groot als de eetzaal, en die zullen we een nieuwe pedagogische invulling geven. Voor de school is dit een win-winoperatie."





Parking voor leerkrachten

Het woonzorgcentrum besliste intussen om de schoolvleugel, die dateert uit 1962, tegen de vlakte te vegen. In de plaats komt een nieuwbouw met dertig assistentiewoningen. Het nieuwe gebouw zal naadloos aansluiten op de schoolcampus. "Onderaan de assistentiewoningen komt er zelfs een nieuw sanitair blok, dat exclusief door onze leerlingen gebruikt kan worden", vervolgt de directeur. "Er komt ook een luifel die zal aansluiten op onze speelplaats. En in de ondergrondse parking van het gebouw komen ook 22 autostaanplaatsen voor onze leerkrachten. Zij krijgen met een badge toegang tot een sas, zodat ze rechtstreeks in onze school uitkomen."





De bouw van het woonblok zal een jaar in beslag nemen. "Een deel van de speelplaats wordt tijdelijk ingericht als werfzone, maar moet nadien in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden", weet Kris De Smet. "Intussen hebben wij een architect aangesteld om samen met onze personeelsleden na te denken over de toekomstige modernisering van de speelplaats. We dromen van meer zitbanken, picknicktafels, meer kleur en meer groen. We gaan hiervoor ook een subsidiedossier indienen."





De school in Walfergem, die alleen ASO-richtingen vanaf het derde middelbaar aanbiedt, telt vandaag 250 leerlingen. Zij kunnen in de toekomst mogelijk terecht in een gerenoveerde eetzaal. "We moeten alle mogelijkheden nog onderzoeken, maar het kan best dat we de huidige eet- en studiezaal naar boven verhuizen, zodat we op het gelijkvloers een nieuwe polyvalente zaal kunnen realiseren. Maar dat is nog helemaal niet zeker. We wachten eerst het advies van de architect af."