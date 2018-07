Schoolstraat Stevensveld ook tijdens grote vakantie 14 juli 2018

02u35 0

De gemeente Asse gaat de schoolstraat in het Stevensveld ook tijdens de grote vakantie handhaven. De maatregel moet de veiligheid garanderen van de kinderen die naar de speelpleinwerking gaan. Die speelpleinwerking heeft plaats in de gebouwen van de gemeentelijke basisschool in Walfergem. De schoolstraat is van kracht 's ochtends van 8.30 uur tot 9.00 uur, tijdens de middag van 12.15 tot 13.15 uur en in de namiddag van 15.30 tot 17 uur. Tot de verzinkbare paal geplaatst wordt, zal er gewerkt worden met drie dranghekkens die de schoolstraat aankondigen. (WDS)