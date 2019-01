Schooldirecteur waarschuwt: “Laat klimaatmars geen alibi zijn om te spijbelen” Wim De Boeck van Sint-Martinusschool schrijft bezorgde brief aan leerlingen en ouders Wim De Smet

22 januari 2019

17u00 0 Asse De directeur van de technische afdeling van de Sint-Martinusschool in Asse roept zijn leerlingen op om niet te spijbelen voor de klimaatmarsen. “Sommige jongeren gebruiken dit als een alibi voor een vrije dag terwijl ze intussen het risico lopen dat ze hun diploma niet halen”, zegt directeur Wim De Boeck (39).

De klimaatmars in Brussel deed directeur Wim De Boeck in zijn pen kruipen. Hij schreef een open brief naar alle leerlingen en hun ouders met de duidelijke oproep om op donderdag gewoon naar school te komen. Leerlingen die toch naar de klimaatbetoging gaan, worden zonder pardon geklasseerd als onwettig afwezig. Leerkrachten kunnen die dag ook autonoom beslissen om de jongeren te evalueren met een 0.

Volgens de directeur is die maatregel geen overbodige luxe. “Wij steken heel veel energie in het tegengaan van spijbelen”, vertelt Wim De Boeck. “En plots stellen we nu vast dat er een hype ontstaat waarbij het niet erg meer is om te spijbelen. Het lijkt alsof je inzetten voor het klimaat plots geen negatieve invloed heeft op de schoolresultaten. Dat is nefast voor onze leerlingen en dat wil ik gewoon benadrukken. En ik wou de ouders daar ook van op de hoogte brengen.”

De klimaatbetogingen dreigen ook de komende weken nog door te gaan. “En daar maak ik me ernstig zorgen over”, luidt het. “Als leerlingen voortaan elke donderdagnamiddag gaan spijbelen, gaat het voor velen echt niet goed aflopen. Onderzoek wijst uit dat het aantal spijbeldagen van een leerling recht evenredig is met de kans op een A-attest.”

De directeur kant zich niet tegen het engagement van zijn leerlingen. “Ik geloof ook in de oprechtheid ervan”, zegt hij. “Maar we moeten wel opletten, want de klimaatmars is niet het enige evenement waar mensen hun stem laten horen. Er zijn ook de acties van de gele hesjes die eigenlijk net het tegenovergestelde willen. Zij vinden de brandstofprijzen te hoog, wat dan weer regelrecht ingaat tegen plannen om het klimaat te redden. Als we toelaten dat leerlingen spijbelen voor het klimaat, dan kunnen morgen andere jongeren zeggen dat ze zich aansluiten bij de gele hesjes. Zo houdt het niet meer op.”

“Klimaat is een zeer belangrijk thema”, erkent de directeur. “Maar los van het betogen, kunnen we daar ook zelf iets aan doen. We kunnen de wagen thuis laten en meer de fiets gebruiken, een evolutie die ik nu al vaststel en die ik toejuich. We kunnen onze drankautomaat laten weghalen en aan de leerlingen vragen dat ze allemaal een drinkbus meebrengen. En we kunnen eens stilstaan bij de gevolgen voor het klimaat als we online een gsm-hoesje bestellen dat twee dagen later thuis wordt afgeleverd. Want ook dat soort zaken is ecologisch niet verantwoord.”