Schade door zinkgat groter dan verwacht 07 augustus 2018

De herstelling van het zinkgat in de Cesar van Malderenstraat zal langer duren dan verwacht. Zaterdag werd ter hoogte van het kruispunt met de Drie Koningenlaan opgemerkt hoe water en modder uit het voetpad naar boven borrelden. Onderzoek bracht een waterlek wat hoger in de straat aan het licht. Bij de herstellingswerken zakte echter een deel van de straat in door een onderspoeling. Een twintigtal omwonenden werd geëvacueerd, maar iedereen mocht na een tweetal uur weer naar huis. Gisteren werd er met de herstelling van het zinkgat gestart. "Uit cameraonderzoek is gebleken dat de riolering zelf nog in goede staat is", verklaart burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). "Maar de onderspoeling is verder dan gedacht." Dat werd duidelijk toen arbeiders maandag met een graafkraan of vrachtwagen op een andere plaats in de straat door het asfalt zakten. "De straat zal dus zeker tot aan het kruispunt met de Drie koningenlaan volledig hersteld moeten worden", weet Van Elsen. "De werken zullen dus iets langer duren en enkele garages in de straat zullen dus enkele dagen niet bereikbaar zijn." (TVP)