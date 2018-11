Sara en Marleen strijden voor kroontje Carnavalsprinses WDS

13 november 2018

12u35 0 Asse Sara Stercx (20) en Marleen De Crop (61) nemen het op 24 november tegen elkaar op tijdens de Prinses Carnavalverkiezing in Asse.

De verkiezingsshow wordt ook dit jaar een dol evenement waarbij de kandidates enkele proeven moeten uitvoeren. Ze moeten onder meer een eigen liedje en een imitatie-act brengen, maar ook een bierproeverij en een geheime proef.

Sara Stercx was ook vorig jaar al kandidate om prinses te worden maar moest toen de duimen leggen voor huidig prins Ivan. Sara is lid van carnavalsvereniging De Plezanterikken. Haar tegenstrever dit jaar is de ervaren Marleen De Crop. Zij maakt deel uit van de ‘Orde van Weg en Weer’. In 2016 werd Marleen al eens verkozen tot prinses van Asse. Ze is ook lid van de reuzengilde ‘De Heeren van Assche’.

De verkiezing heeft plaats op zaterdag 24 november in zaal Den Horinck in Zellik.