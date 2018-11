Sara (20) is nieuwe Prinses Carnaval Asse WDS

25 november 2018

15u23

Sara Stercx (20) is zaterdagavond verkozen tot Prinses Carnaval 2019. Prinses Sara haalde het in een spannende verkiezingsstrijd van haar tegenstreefster Marleen De Crop (61). De twee verschenen op het podium van Den Horinck om verschillende proeven uit te voeren. Nadat de jury punten had toegekend, was het aan cultuurschepen Geert Heyvaert om de kroon op het hoofd van de jonge prinses te zetten. Prinses Sara kon haar geluk niet op.

De 41ste carnavalstoet van Asse vindt dit jaar plaats op zondag 17 maart.