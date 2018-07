Roofvogels stelen show op Kobbegem Kermis 23 juli 2018

02u34 0 Asse Honderden mensen zakten het voorbije weekend af naar het dorpscentrum van Kobbegem voor de jaarlijkse kermis.

De organisatoren gooiden het dit jaar over een andere boeg. "We hebben een nieuwe formule uitgeprobeerd nadat we al vier jaar een kubbtornooi organiseerden", vertelt Gerda Vermeir van het kermiscomité. "Daarom nodigden we dit jaar een echte valkenier uit met wel twintig roofvogels. De bezoekers mochten met de dieren op de foto. Daarnaast telden we ook 340 bezoekers voor onze barbecue en 300 lopers voor onze jogging. Het ontbijt van KVLV lokte 200 mensen."





Kobbegem Kermis baadt, naar goede traditie, onder een stralende zomerzon. "Wij hebben nog nooit slecht weer gehad", luidt het. Maar de echte apotheose volgt vanavond (maandag). Dan sluiten Bart Kaëll en 2Fabiola de kermis af en wordt de feesttent te klein.





(WDS)