Roofvogels, Bart Kaëll en 2 Fabiola op Kobbegem Kermis 18 juli 2018

02u36 0 Asse In het dorpscentrum van Kobbegem vindt komend weekend de jaarlijkse kermis plaats.

De festiviteiten beginnen op vrijdagavond vanaf 8 uur met een dorpsbarbecue. Op zaterdag is er een demonstratie van roofvogels en kunnen bezoekers kennis maken met de 'pitjesbak', een oud Vlaams caféspel. Wie dat wenst, kan ook een huifkartocht maken doorheen de Kobbegemse velden. Op zaterdagavond is er ook de 'Kobbenbrekerskwis' en wordt de slimste straat van het dorp gehuldigd.





Op zondag staat een ontbijt, een wandeling, een jogging en de kindernamiddag op het programma. De kermis wordt op maandagavond afgesloten met optredens van Bart Kaëll (21 uur), 2 Fabiola (22 uur) en dj Joost. De toegang is gratis. (WDS)