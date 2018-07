Rode Duivels vertragen optreden Gene Thomas en Belle Perez 05 juli 2018

02u38 0 Asse De Rode Duivels hebben de kwartfinales van het Wereldkampioenschap Voetbal bereikt, en dat betekent dat het optreden van Gene Thomas en Belle Perez op de Markt komende vrijdag later zal beginnen.

De optredens van Gene Thomas en Belle Perez maken deel uit van het evenement Vlaanderen Feest. Normaal zouden ze er om 20.30 uur aan beginnen, maar het zal nu toch anderhalf uur later worden. "We willen met die ingreep vermijden dat er weinig of geen toeschouwers zijn voor Gene Thomas en Belle Perez", legt schepen van Cultuur Geert Heyvaert (CD&V) uit. "Om 20 uur nemen de Rode Duivels het immers op tegen Brazilië op het WK Voetbal. We hebben onderhandeld met de muzikanten en het boekingskantoor en uiteindelijk zijn we overeengekomen dat het optreden pas om 22 uur zal beginnen."





Verlengingen

Al houdt dat ook nog altijd een risico in, want de kans bestaat dat de wedstrijd ook om 22 uur niet afgelopen is. Wanneer het na negentig minuten een gelijkspel is, dan volgen er immers verleningen en mogelijk zelfs strafschoppen. "Maar we gaan ervan uit dat de Rode Duivels zich binnen de negentig minuten zullen plaatsen", lacht Heyvaert. "Is dat niet het geval, dan zal het optreden wel nog altijd om 22 uur beginnen. Later kon echt niet voor de muzikanten."





Het optreden van kinderzanggroep De Wamblientjes begint overigens wel gewoon om 19 uur.





