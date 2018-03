Rivalen vechten met mes en vuurwapen: drie jaar cel gevraagd 31 maart 2018

03u06 0 Asse Twee mannen uit Asse en Kraainem riskeren drie jaar cel voor een zeer gewelddadig incident, nu vijf jaar geleden.

De twee lagen al een tijdje met elkaar overhoop. Eén van hen was de ex van de vrouw van de andere. In de ochtend van 1 februari 2013 kwam het tot een treffen in Asse. Maar over wat daar precies gebeurd is, liepen ook in de rechtbank de versies nog uit elkaar.





A.T., de echtgenoot, stelde dat zijn rivaal A.D.S. zichzelf per ongeluk in het been geschoten had. Hij was dan ook zo vriendelijk geweest om de man naar het ziekenhuis te brengen. Maar in de auto zou A.D.S. hem gestoken hebben met een mes.





Volgens A.D.S. had de echtgenoot van zijn ex hem evenwel in het been geschoten. In de wagen zou A.T. hem opnieuw bedreigd hebben, waarop hij "uit wettige zelfverdediging" gestoken had.





Het parket achtte zowel de feiten met het mes als de schoten in het been bewezen en vorderde drie jaar cel voor beiden, en dit voor poging doodslag. De advocaten van beide beklaagden voerden aan dat - in hun versie van de feiten - er duidelijk sprake was van wettige zelfverdediging. Uitspraak eind deze maand. (WHW)