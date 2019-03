Rijstrook Nieuwstraat nog tot maandag afgesloten WDS

08 maart 2019

15u15 0 Asse Een rijstrook van de Nieuwstraat (N285) in het centrum van Asse blijft voorlopig afgesloten voor alle verkeer.

De problemen in de Nieuwstraat ontstonden woensdagmiddag toen een aannemer een aardgasbuis raakte. Een team van Fluvius kwam ter plaatse om het lek te herstellen maar dat bleek uiteindelijk complexer dan eerst werd gedacht. De rijstrook richting Ternat moet daardoor nog enkele dagen afgesloten blijven. Het verkeer dat naar Ternat wil, moet omrijden via Affligem of Zellik. De aannemer doet er alles aan om de straat vrij te geven voor de ochtendspits van maandag 11 maart.