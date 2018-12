Rijstrook Nieuwstraat gaat twee dagen dicht voor herstelling waterlek WDS

12 december 2018

09u25 0 Asse Een rijstrook van de drukke Nieuwstraat in Asse wordt donderdag en vrijdag afgesloten voor het verkeer. Watermaatschappij gaat er, ter hoogte van het huisnummer 21, een waterlek herstellen.

Het waterlek werd maandag vastgesteld en moet volgens de maatschappij dringend worden hersteld. De rijstrook richting Ternat wordt daarom afgesloten vanaf de hoek van de Nieuwstraat en de Steenweg tot aan het Koensborreplein.

Het verkeer dat naar Ternat wil, moet uitwijken naar de linkerrijstrook. Wie vanuit Ternat naar Asse rijdt, moet een omleiding volgen via de Bloklaan en de Boekfos om vervolgens via de N9 naar Aalst of Brussel te rijden.