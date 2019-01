Renovatie van Aldi-winkel gestart: supermarkt blijft dicht tot 16 april Wim De Smet

28 januari 2019

15u15 2 Asse Langs de Brusselsesteenweg in Asse is de renovatie gestart van de Aldi-supermarkt. De Duitse discounter neemt voortaan ook de gebouwen van de Bel&Bo-winkel in.

Aldi sloot vorige week al de deuren van haar filiaal in Walfergem. De supermarktketen breidt haar winkel uit. Zo wordt de aanpalende verkoopruimte van Bel&Bo mee geïntegreerd in de nieuwe winkel. Aldi zal daardoor in de toekomst ook zichtbaar zijn vanaf de Brusselsesteenweg, ook al blijft de ingang in het Stevensveld. “De nieuwe winkel breidt uit van 650 naar 950 vierkante meter”, meldt woordvoerder Dieter Snoeck van de Aldi Holding. “En we gaan de winkel ook inrichten volgens het allernieuwste Aldi-concept. De gangen worden breder en de winkel krijgt ook meer daglicht dankzij de grote ramen in de gevels. Het interieur is warmer door het gebruik van houten accenten en ledlichten. Voor de kleinsten zijn er kleurrijke winkelwagentjes.”

Omdat er meer ruimte vrijkomt, zal ook het assortiment uitbreiden. “Naast groenten en fruit gaan we ook meer voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en bereide maaltijden en dranken verkopen”, luidt het. “In de nieuwe winkel komt ook een halfopen bakkerij. Het filiaal van slagerij Renmans blijft ook behouden.”

In het Aldi-filiaal in Asse werkten 8 medewerkers. Het is de bedoeling om dat aantal uit te breiden.

De renovatiewerken aan de winkel duren nog tot 16 april en al die tijd blijven de deuren gesloten. Trouwe Aldi-fans worden tijdens de werken doorverwezen naar de filialen in Ternat, Affligem, Merchtem en Groot-Bijgaarden.