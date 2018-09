Proximus mag geen nieuw mast plaatsen 06 september 2018

02u41 0 Asse Het gemeentebestuur geeft een negatief advies voor de plaatsing van een nieuwe zendinstallatie van Proximus in de Noorderlaan in Zellik.

De maatregel is noodzakelijk voor de gsm-operator, omdat de huidige installatie bovenop de sporthal staat. En die zaal wordt binnenkort afgebroken. Proximus wilde een nieuwe mast van 34 meter hoog bouwen vlak bij de voetbalvelden in Zellik. Aan de voet van de mast zouden de technische installaties worden gebouwd. Oppositiepartij Zellik-Relegem verzette zich tegen die plannen. Volgens de partij verliep het openbaar onderzoek, dat van 22 juli tot 20 augustus liep, niet correct. Zo zouden de buurtbewoners niet per brief zijn ingelicht en dat is volgens de partij onwettig. Het gemeentebestuur besliste nu om geen vergunning af te leveren aan Proximus. Reden: de bouw van de zendinstallatie is stedenbouwkundig niet verantwoord. Het is nu aan Proximus om een nieuwe locatie voor te stellen.





