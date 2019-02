Provincie wil eigen personeel op de (elektrische) fiets krijgen Wim De Smet

01 februari 2019

11u30 0 Asse De provincie Vlaams-Brabant wil dat zo veel mogelijk werknemers de fiets gebruiken om naar hun werk te rijden. Gedeputeerde Tom Dehaene gaf vanmorgen alvast het goede voorbeeld en fietste, dwars door de sneeuw, van zijn woonplaats Zemst naar het PIVO in Relegem.

“De provincie doet mee aan de Dikketruiendag op 12 februari en daarom organiseren we de actie ’10 keer de provincie rond’”, meldt Dehaene. “De actie loopt van 1 tot en met 12 februari. Onze personeelsleden kunnen gebruik maken van elektrische fietsen. Het is de bedoeling om de teller van alle fietsen naar 10 dagen over de 2.500 kilometer te krijgen. Dat komt neer op 10 keer de provincie rondrijden.”

Volgens Dehaene en zijn college Bart Nevens vermindert fietsen niet alleen de CO2-uitstoot. “Het verbetert ook de luchtkwaliteit en het veroorzaakt minder lawaai”, luidt het. “Bovendien draagt fietsen bij tot een betere gezondheid.”