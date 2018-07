Provincie stelt nieuwe brochure voor huurders voor 12 juli 2018

02u46 0 Asse Gedeputeerde Tom Dehaene heeft zopas de nieuwe 'Ziezo'-brochure voorgesteld in het hoofdkwartier van sociale huisvestingsmaatschappij Providentia.

In de brochure staan op een duidelijke manier de rechten en plichten van huurders en verhuurders van sociale woningen te lezen. "Het is eigenlijk een gids bij het onderhoud van en de herstellingen aan de sociale woning", meldt Tom Dehaene. "De gids is in klare taal geschreven zodat ook huurders die het Nederlands niet als moedertaal gebruiken alles vlot zullen begrijpen."





De provincie stelt 25.000 exemplaren van de Ziezo ter beschikking. "Wij van Providentia hebben alvast 3.700 exemplaren besteld voor al onze huurders", zegt directeur Leen Deraedt van Providentia. "Zowel onze huurders als onze onderhoudsdienst ervaren de brochure als een uiterst handig hulp- en werkmiddel. Het is ook een geschikte tool om de huurders te informeren over hun rechten en plichten." (WDS)