Promotiefilm moet dienstverlening bekend maken 05 juni 2018

02u44 0

Het gemeentebestuur van Asse heeft een promotiefilmpje gelanceerd om de nieuwe dienstverlening in de kijker te zetten. Het filmpje kreeg de titel 'Voor jou mag het iets meer zijn' en toont de verschillen tussen de oude en nieuwe manier van werken. "Het gaat om een ludieke actie waarvoor we een beroep deden op de Assese cameraman Johan Stoefs", meldt schepen van Communicatie Rita De Vos. "Dankzij het promofilmpje brengen we de boodschap op een eenvoudigere manier zodat ook laaggeletterden anderstaligen alles begrijpen."





"Zo melden we onder meer dat de nieuwe webstek www.asse.be de informatiebron nummer 1 is voor de burger", vervolgt de schepen. "Lange wachttijden zijn verleden tijd dankzij het werken op afspraak. En in de nieuwe setting krijgen de burgers ook meer privacy. Bovendien kunnen ze ook online een afspraak maken." (WDS)