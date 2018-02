Proces frituuroorlog, poging twee: opnieuw tot 7 jaar cel gevorderd 22 februari 2018

02u56 0 Asse Op het proces rond de frituuroorlog in Asse, waarbij een snackbar in vlammen opging, werd gisteren zeven jaar cel gevorderd voor de vermoedelijke opdrachtgever. De twee brandstichters riskeren vier en vijf jaar cel.

Het gaat eigenlijk al om het tweede proces in de beruchte zaak. Normaal zou de rechter begin september al uitspraak gedaan hebben, tot er bij het opstellen van het vonnis een lichtje ging branden. Het ging om een brandstichting bij nacht, een misdaad waarvoor de wet straffen boven twintig jaar opsluiting voorziet. Gevolg: de zaak moest door drie rechters beoordeeld worden.





Daders zwaargewond

Gisteren was het zover. Het Openbaar Ministerie hield vast aan dezelfde vordering voor de drie beklaagden, die zich dan ook voor zware feiten moeten verantwoorden. Op 10 december 2015 ging in de Assese Benedenstraat frituur Den Box op in vlammen, en dat na een 'bezoek' van B.B. (22) en W.E. (21). Zij goten liters benzine in het gebouw, een lucifer deed de rest. Maar dat het allesbehalve professionele criminelen waren, bleek al snel. Beiden raakten immers zwaargewond in het vuur, dat veel heviger oplaaide dan verwacht. En omdat ze meteen verzorging nodig hadden, was het voor de politie een koud kunstje om hen te vinden.





Al snel legden de speurders de link met de naburige frituur Giorgio's. Eén van de brandstichters is immers de neef van eigenaar G.B, die ook de opdrachtgever geweest zou zijn. Dat verklaarde B.B. althans meteen na de feiten. Giorgio's draaide naar verluidt niet meer goed en door een geduchte concurrent uit te schakelen, zouden er veel klanten 'vrijkomen' voor de eigen zaak.





Het Openbaar Ministerie vorderde zeven jaar cel voor de opdrachtgever. De uitvoerders riskeren vier en vijf jaar. Toch vragen de advocaten van G.B. de vrijspraak. "De verklaringen van de twee andere beklaagden staan vol leugens en tegenstrijdigheden", klonk het. "Het klopt ook niet dat de snackbar van onze cliënt in financiële problemen zou zitten. Getuigen hebben in het dossier ook de eigenaar van nog een andere snackbar aangeduid als mogelijke opdrachtgever, maar dat werd nooit onderzocht." Uitspraak op 22 maart. (WHW)