Post wil vijf rode brievenbussen sluiten WDS

21 november 2018

14u55 0 Asse De directie van Bpost wil vijf rode brievenbussen op het grondgebied van Merchtem afschaffen. Het gaat onder meer om de brievenbus in de Dendermondsestraat.

Momenteel staan er in Merchtem 20 brievenbussen. “De maatregel betekent dat 1 postbus op 4 zal verdwijnen en dat willen wij helemaal niet”, zegt burgemeester Eddie De Block. “We gaan daarom een protestbrief richten naar Bpost. We willen dat alle brievenbussen blijven bestaan. En we willen dat die ook alle dagen gelicht worden.”

Volgens De Block treft de maatregel vooral oudere mensen. “Zij maken het vaakst gebruik van de gewone brievenpost. Als die mensen zich verder moeten verplaatsen, dan stelt er zich een probleem wat de dienstverlening betreft.”

De Block denkt er ook aan om niet langer samen te werken met Bpost. “Het is niet de eerste keer dat we niet tevreden zijn over het werk van Bpost”, luidt het. “We overwegen sterk om over te stappen naar PostNL. Op deze manier wordt het onmogelijk om nog normaal samen te werken. Bpost heeft te lang de markt kunnen monopoliseren.”