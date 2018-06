Pontbeek afgesloten na ongeval 08 juni 2018

De Pontbeek richting de rotonde aan de op- en afritten van de binnenring was gisteravond versperd door een ongeval. Een bestuurster was ter hoogte van de bocht aan de oprit richting buitenring de controle over het stuur verloren. Het voertuig begon te tollen en botste tegen de betonnen middenberm. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeerde niet in levensgevaar. (TVP)