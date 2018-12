Politieke iconen zeggen gemeenteraad vaarwel Afscheid van Michel Vanhaeleweyck, Maria Le Rut en Lode Pletinckx Wim De Smet

18 december 2018

14u05 0 Asse De gemeenteraad in Asse nam afscheid van 3 iconen uit de plaatselijke politiek. Zowel oud-burgemeester Michel Vanhaeleweyck, voormalig stemmenkanon Maria Le Rut als gemeenteraadsvoorzitter Lode Pletinckx zeggen de raadzaal vaarwel. Samen zaten ze meer dan 100 jaar in de gemeenteraad.

Niet alleen de meerderheid maar vooral de oppositie had woorden van lof voor gemeenteraadsvoorzitter Pletinckx. Volgens oppositieraadslid Erik Beunckens (Z-R) nam Pletinckx zijn rol als voorzitter op fantastische manier op. “Altijd eerlijk, onpartijdig, integer en respectvol”, sprak Beunckens. “Bovendien liet u ons ook de tijd om onze bemerkingen en ingediende agendapunten uiteen te zetten. U verdient hiervoor alle respect. We hopen dat uw opvolger eenzelfde filosofie zal hanteren.”

Pletinckx zetelde sinds 1977 onafgebroken in de gemeenteraad van Asse. Tijdens die eerste legislatuur was hij schepen, nadien alleen nog als raadslid. Lode Pletinckx ruilde begin jaren ’90 zijn lidkaart van de toenmalige Volksunie in om, samen met onder meer Bart Somers, de VLD op te richten. Burgemeester Koen Van Elsen had alleen maar woorden van lof voor zijn gemeenteraadsvoorzitter. “Als ervaren politieker kende Lode het klappen van de zweep maar toch bleef hij altijd rustig, luistervaardig en had hij aandacht voor meerderheid en minderheid. We willen hem bedanken voor zijn formidabele inzet.”

De gemeenteraad verliest ook twee andere politieke spraakmakers. Maria Le Rut, ooit stemmenkanon voor de toenmalige CVP en voor haar eigen lijst Samen, verdwijnt geruisloos van het politieke toneel. Zij werd een eerste verkozen in 1982. Le Rut behaalde bij de verkiezingen in 2000 maar liefst 3.199 voorkeurstemmen, het hoogste aantal ooit in Asse.

En de Assese politiek neemt ook afscheid van Michel Vanhaeleweyck die sinds 1983 deel uitmaakte van de gemeenteraad. Hij was van 2001 tot 2008 burgemeester. Vanhaelewecyk was de eerste, en voorlopig laatste, liberale burgemeester die Asse ooit kende.

Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen was geen van de drie vertrekkers nog kandidaat.