Politiecontroles in sluipweg Bergestraat: zeven bestuurders verliezen rijbewijs WDS

18 februari 2019

15u00 0 Asse Tijdens een grote politiecontrole in de Bergestraat in Asse werd de snelheid van 208 wagens gemeten. Zeven bestuurders mogen hun rijbewijs inleveren.

De Bergestraat is een populaire sluipweg die het centrum van Asse verbindt met de N9 in Walfergem. Vooral op het stuk tussen de Petrus Ascanusstraat en de Kruiskouter is het iedere ochtend heel druk. Het gemeentebestuur voert er ’s ochtends eenrichtingsverkeer in maar veel automobilisten storen zich niet aan dat verbod. Zes bestuurders werden betrapt op het rijden in verboden richting, mét een te hoge snelheid. Zij krijgen een proces-verbaal voor deze zware inbreuk.

Daarnaast werd ook de snelheid gemeten tijdens de ochtendspits. Van de 208 gecontroleerde voertuigen reden er 75 sneller dan de toegelaten maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De snelste chauffeur reed zelfs 76 kilometer per uur. Zeven bestuurders verliezen hun rijbewijs.

De politie waarschuwt dat er in de toekomst nog meer controles worden gehouden in de Bergestraat.