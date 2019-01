Politie had handen vol met illegaal vuurwerk en inbraken Tom Vierendeels

01 januari 2019

17u22 0 Asse De politiezone AMOW beleefde net als andere zones ook een relatief drukke overgang van oud naar nieuw. Er waren vooral een pak oproepen voor illegaal vuurwerk en helaas vielen er ook inbraken te noteren.

“In totaal kregen we uit Asse en Zellik samen zeventien meldingen over het illegaal afsteken van vuurwerk”, weet politiecommissaris Fred Scrayen. “In Merchtem was er eentje en in Wemmel twee. Daarnaast werden in de loop van de nacht ook vier inbraken gepleegd: twee in Merchtem, een in Zellik en een in Wemmel.”

De interventieploegen werden ook tussenbeide gevraagd in de Kloosterstraat in Opwijk. Een ziekenwagen diende ter plaatse te gaan om een jongeman over te brengen naar het ziekenhuis, maar ter plaatse bleken zijn verwondingen afkomstig te zijn van duw- en trekwerk tussen jongeren. Daarom kwam ook de politie poolshoogte nemen. Het slachtoffer liep geen zware verwondingen op.