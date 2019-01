Politie flitst 161 snelheidsduivels WDS

28 januari 2019

De politie hield maandag snelheidscontroles in de Schermershoek in Mollem en langs de Edingsesteenweg in Asse. In Mollem werd de snelheid van 290 wagens gecontroleerd. De controles gebeurden tussen 14.45 en 15.45 uur. 60 bestuurders reden sneller dan de toegelaten maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en kregen een proces-verbaal toegestuurd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 78 kilometer per uur.

De agenten voerden ook flitscontroles uit langs de Edingsesteenweg in Asse. Hier werden 623 wagens gecontroleerd, waarvan er 101 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid op deze plaats bedroeg 72 kilometer per uur.