Perrons station worden verder verhoogd 04 augustus 2018

Vanaf woensdag 8 augustus wordt er verder gewerkt aan de perrons in het station van Asse. Sinds maart worden de perrons verhoogd en vernieuwd. Perron 2 aan de lijn Dendermonde-Brussel zal al eind september helemaal klaar zijn. Woensdag starten ook de werken langs perron 1 langs de lijn Brussel-Dendermonde. Die werken zullen in het voorjaar van 2019 klaar zijn. De NMBS en Infrabel investeren 1,2 miljoen euro in de verhoging en vernieuwing van de perrons. Er komen nieuwe schuilhuisjes, zitbanken, energiezuinige ledverlichting, luidsprekers en blindengeleidetegels. De verhoogde perrons worden via toegangshellingen vanuit de parking en het voetpad toegankelijk gemaakt voor minder mobiele reizigers. De hinder voor de reizigers blijft beperkt. Om de plaatsing van nieuwe perronboorden toe te laten, zal er in het weekend van 25-26 augustus 2018 geen treinverkeer mogelijk zijn. De NMBS legt hiervoor vervangbussen in. Op de parking naast perron 1 zal er ook maar gedeeltelijk geparkeerd kunnen worden. (BKH)