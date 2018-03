Perrons in station worden verhoogd 13 maart 2018

De NMBS en Infrabel starten vanaf maandag met het vernieuwen van de perrons in het station van Asse. De perrons worden onder meer verhoogd om het in- en uitstappen op de trein gemakkelijker te maken. Perrons 1 en 2 worden verhoogd en vernieuwd. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes, zitbanken, energiezuinige verlichting, luidsprekers en blindengeleidetegels. De verhoogde perrons worden via toegangshellingen vanuit de parking en het voetpad toegankelijk gemaakt voor minder mobiele reizigers.





De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 fases. Er wordt gestart met perron 2. Vanaf augustus wordt perron 1 aangepakt. Tijdens het plaatsen van de nieuwe perronboorden is er geen treinverkeer mogelijk. Die werken hebben plaats in de weekends van 28 en 29 april en van 25 en 26 augustus.





De vernieuwingswerken kosten 1,2 miljoen euro. Volgens de NMBS zal de hinder voor de reizigers beperkt blijven.





(WDS)