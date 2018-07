Pastinakenstraat dicht door waterlek 16 juli 2018

De Pastinakenstraat in Asse werd afgelopen weekend afgesloten voor autoverkeer, tussen de Witte Ramsdal en de Potaarde. Ter hoogte van het park De Vis werd een waterlek in de hoofdleiding vastgesteld.





Een ploeg van Farys komt vandaag langs om het probleem te verhelpen. Het is voorlopig onduidelijk hoe lang de Pastinakenstraat nog afgesloten blijft voor het verkeer. (WDS)