Partnergeweld kost man zes maanden cel 02u27 0 Asse Een man uit Aalst werd veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel voor partnergeweld.

De man had in augustus 2016 zijn vriendin geslagen tijdens een verhitte ruzie in haar woning in Asse. En daar bleef het niet bij. In de daaropvolgende weken kwam het nog eens twee keer tot geweld in het huishouden. Daar komt nog eens bij dat de man in het verleden ook al twee keer veroordeeld werd voor partnergeweld.





Alcohol

"De schuld van zijn alcoholprobleem", klonk het bij de verdediging. "Maar nu gaat het beter. En ze zijn ook nog altijd een koppel." Omdat de man intussen in behandeling gegaan was, werd de opschorting van straf gevraagd. Maar daar wilde de rechter niets van weten. "Het is niet omdat de beklaagde sinds kort het licht gezien heeft, dat een opschorting de gepaste reactie is", klonk het. (WHW)