Partij 'Anders' gaat op tournée 15 mei 2018

Anders, de nieuwe politieke partij in Asse, gaat vanaf vandaag op ronde door Asse om de vinger aan de pols van de inwoners te houden.

Anders is een partij gevormd door nieuwkomers, maar ook door mandatarissen van Open Vld. Zo zal huidig schepen Rita De Vos de lijst aanvoeren. "Al te vaak worden beslissingen boven de hoofden van de inwoners genomen", klinkt het. "Wij willen luisteren naar de burgers. Daarom gaan we op tournée door Groot-Asse. En we beginnen in deelgemeente Mollem."





Eerst naar Mollem

Het eerste inspraakmoment vindt vanavond plaats in sportcentrum De Kareel, om 19.30 uur. Ongetwijfeld zullen daar de ingrijpende werken in het dorpscentrum van Mollem aan bod komen. "Het gemeentebestuur pakt de dingen ondoordacht aan", zegt Anders-kandidaat Johan Berben (59). "De werken slepen aan en niet iedereen is goed geïnformeerd. Er verdwijnen parkeerplaatsen in het centrum, maar van een alternatief is geen sprake."





Tijdens het inspraakmoment kunnen inwoners hun visie en ideeën aanbrengen. De partij belooft rekening te houden met de opmerkingen. "Wij willen weten wat er leeft in Asse, de deelgemeenten en de gehuchten", pikt schepen Rita De Vos in. "Er komen dan ook inspraakmomenten op verschillende plaatsen." (WDS)