Parket distantieert zich van vzw '72 Uren Sas' 05 juni 2018

Het parket Halle-Vilvoorde distantieert zich formeel van de vereniging '72 Uren Sas'. De vzw, die eind februari werd opgericht met als hoofdzetel een adres in de Stationsstraat in Asse, wil voorzien in de noodopvang van kinderen en volwassenen die in een crisissituatie verkeren. Die opvang willen ze maximaal 72 uur voorzien, tot er verdere hulpverlening kan gebeuren of tot de personen in kwestie weer naar huis kunnen. '72 Uren Sas' is verbonden aan Ouderswerking Vlaams-Brabant, dat dan weer een deelwerking is van OudersParticipatie Jeugdhulp Vlaanderen. Beide zijn organisaties van ouders, voor ouders en zorgen onder meer voor jeugdhulp. Ze staan ook slachtoffers van intrafamiliaal geweld bij.





Volgens onbevestigde bronnen zou de Assese vzw op zoek zijn naar subsidies en wil het zich daarom verbinden aan politie of parket. "Tot op heden is er geen enkele vorm van samenwerking tussen ons", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. "Ze maakt géén deel uit van de eerstelijnshulpverlening of gedwongen hulpverlening. Er is momenteel onvoldoende garantie op een kwaliteitsvolle opvang."





Zowel Sandra Passchyn, Eric Wouters en Tiny Laforce van '72 Uren Sas' als Nathaly Luyckx van OudersParticipatie Vlaams-Brabant waren gisteren onbereikbaar voor commentaar. (TVP)