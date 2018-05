Parkeerverbod in Nieuwstraat 30 mei 2018

In de Nieuwstraat in Asse wordt een tijdelijk parkeerverbod van kracht ter hoogte van Ten Broeke. Aan de woning tegenover Ten Broeke worden dakwerken uitgevoerd. Om de werken op een veilige manier uit te voeren, moet de aannemer zijn kraanwagen opstellen op het voetpad en de rijstrook richting Asse-centrum. Het parkeerverbod moet het verkeer in beide richtingen mogelijk laten blijven. Er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. In de zijstraat Ten Broeke wordt signalisatie geplaatst om het uitrijdend verkeer te waarschuwen voor de werken en de gewijzigde verkeerssituatie. Voetgangers moeten de rijweg oversteken aan de lichten ter hoogte van de Bloklaan of het Muurveld. De werken duren nog tot 8 juni. (WDS)