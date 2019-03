Parkeerplaatsen op Putbergparking wijken voor opslag bouwmaterialen WDS

26 maart 2019

Oppositieraadslid Yoeri Vastersavendts (Open VLD) wil dat het gemeentebestuur niet langer bouwmaterialen opslaat op de parking aan de Putberg.

Vastersavendts was tot vorig jaar schepen voor Mobiliteit en moet met lede ogen toekijken hoe de Putbergparking wordt ingenomen door een voorraad betonnen platen. Vlakbij de parking bevindt zich het gemeentelijk recyclagepark. “We hebben de parking in de vorige legislatuur uitgebreid zodat er extra parkeerplaatsen werden gerealiseerd”, zegt hij. “Het kan niet de bedoeling zijn om die nieuwe parkeerplaatsen aan de rand van het centrum nu vol te stouwen met materiaal. Er staan ook nog een heleboel achtergelaten wagens met platte banden. Zo verliezen we snel parkeerruimte.

Volgens schepen Peter Verbiest (N-VA) gaat het om bouwmaterialen die eigendom zijn van de gemeente. “Het is dus niet verboden om dat materiaal even op te slaan”, luidt het. “Maar uiteraard kan het niet dat de parkeerplaatsen permanent worden ingenomen door dit soort zaken. Zeker niet als we willen dat de mensen gebruik maken van de gratis parkings. We gaan navraag doen hoe we dit kunnen verhelpen.”