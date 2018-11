Pakkend afscheid van verongelukte Oscar Avila Wim De Smet

07 november 2018

13u55 42 Asse Meer dan tweehonderd vrienden en familieleden hebben woensdagochtend afscheid genomen van Oscar Avila. Hij kwam vorige week op 29-jarige leeftijd om het leven bij een zwaar verkeersongeval.

Oscar overleed vorige week op Allerheiligen na een nachtje stappen met vrienden. Op de Brusselbaan raakte de bestuurder van de wagen waar Oscar als passagier in zat, de controle over het stuur kwijt. De auto eindigde tegen een boom. Voor Oscar kon geen hulp meer baten.

De afscheidsplechtigheid voor Oscar vond niet plaats in de kerk, maar wel in de uitvaartaula van Begrafenissen Van Hemelrijck in Asse. Die bleek al snel te klein voor de vele mensen die de jongeman nog een laatste eerbetoon wilden brengen.

Tijdens de plechtigheid grepen de woorden van familie en vrienden naar de keel. Oscar was afkomstig uit Ecuador, en dus sprak zijn moeder de rouwenden met stokkende stem in het Spaans toe. Zij kon haar verdriet nauwelijks de baas, de zaal huilde met haar mee.

Ook de vrienden van Oscar namen in hun eigen woorden afscheid. “Je had een hart van goud, maar je bent veel te vroeg van ons heengegaan”, klonk het. “Je was zo graag overal bij: voetballen, meetschieten, met je maten naar de Rode Duivels kijken... Kortom, je heel goed amuseren. En nu is er die vreselijke leegte en stilte. De mooie herinneringen gaan we koesteren. Je blijft bij ons, voor altijd.”

Voor het bidprentje koos de familie een tekst van Victor Hugo, in drie talen: ‘Je bent niet langer waar je was, maar je bent overal waar ik ben.’