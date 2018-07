Oudste duivenmelker blaast 99 kaarsjes uit CLEMENT VAN HAUTE VIERT VERJAARDAG MET COLLEGA-DUIVENLIEFHEBBERS WIM DE SMET

16 juli 2018

02u36 0 Asse Clement Van Haute uit Asse, de oudste duivenliefhebber van het land, wordt vandaag 99 jaar. Clement trok naar zijn favoriete duivenlokaal in Mazenzele en trakteerde er zijn duivenvrienden op pintjes en pensen. "Een mens wordt maar één keer 99 jaar, toch."

Clement Van Haute woont al zijn hele leven op zijn hoevetje in de Arsenaalstraat, vlakbij de Markt van Asse. Toen hij 16 was, moest hij mee helpen op de boerderij van zijn ouders. "Wij hadden thuis twaalf koeien en die moesten twee keer per dag gemolken worden", vertelt Clement. "De melk werd niet opgehaald door een grote fabrikant. Nee, wij verkochten die melk hier op de boerderij. De mensen kwamen hier met hun kannetje aan om het te laten vullen. Het centrum van Asse was toen nog niet volgebouwd. Onze koeien stonden op een weide aan het Muurveld. Dat is vandaag misschien niet te geloven, maar daar stonden toen amper huizen."





"Duiven houden mij jong"

Naast het zware werk op de boerderij, was de duivensport de belangrijkste bezigheid van Clement. "Ik was 9 jaar toen ik voor het eerst in het duivenkot van mijn vader binnen mocht", vertelt hij. "Ik mocht alleen kijken en vooral niets aanraken (lacht). Maar stilaan leerde ik de kneepjes en toen ik 16 was, ben ik zelf beginnen spelen met de duiven. Dat ging onmiddellijk vrij goed. Ik had snel betere duiven dan mijn vader."





In zijn topjaren had Clement een veertigtal duiven. De laatste jaren heeft hij dat aantal een beetje teruggeschroefd. "Ik heb nu nog dertien duiven, maar die krijgen wel de allerbeste verzorging", vertelt hij. "Minstens twee keer per dag ga ik de trap op naar boven, dertig treden. De duiven houden mij jong. En elke week speel ik nog mee. Vroeger was ik aangesloten bij een duivenmaatschappij in Sint-Katherina-Lombeek en later in Asse. De laatste 10 jaar doe ik mee in café Den Bruinen in Mazenzele. Elke week schrijf ik enkele duiven in op de vlucht van Quièvrain."





Trakteren op pintjes

Het voorbije weekend trakteerde hij zijn collega-duivenliefhebbers op enkele pinten, ter gelegenheid van zijn 99ste verjaardag. "Ik hoop dat ik dat volgend jaar nog eens kan doen, dan ben ik 100 jaar", vertelt Clement. "Mijn gezondheid zit goed. Ik ga zelden voor middernacht slapen, maar elke dag ben ik om 6 uur 's morgens wakker. Zo heb ik altijd geleefd en ik ga dat nu niet meer veranderen."





Bij de duivenclub in Mazenzele waren ze alleszins opgetogen met de traktatie van Clement. "Hij is dan ook een heel correcte en joviale man", zegt secretaris François Vunckx. "Vorig jaar was Clement kampioen bij de jonge duiven. Hij heeft een heel goede duivenkennis. Die 90 jaar ervaring, dat telt mee. Hij laat veel jongere duivenmelkers vaak in het zand bijten. Clement leeft nog altijd volgens de principes van een eeuw geleden. Een sympathieke en loyale mens."