Oud Gasthuis toont 'Asse van toen' ERFGOEDMUSEUM OPENT IN VOORMALIG SECRETARIAAT WIM DE SMET

30 juni 2018

02u25 0 Asse Het voormalige secretariaat van CC Oud Gasthuis doet voortaan dienst als erfgoedmuseum. Bezoekers kunnen er kennismaken met historische stukken en documenten. Blikvanger is de authentieke apotheek van de Gasthuiszusters.

Het Erfgoedmuseum Asse (EMA) wordt beheerd door de archeologen van Agilas en Heemkring Ascania. Beide organisaties nemen een deel van de tentoongestelde stukken voor hun rekening. En Ascania bouwde het achterste deel van het secretariaat om tot een eeuwenoude apotheek. "Het gaat om de oorspronkelijke apotheekkast, met daarin authentieke potten in glas en aardewerk waar vroeger medicijnen in bewaard werden", zeggen heemkundigen Daniel Horlait en Jaak Okeley. "Het is een mooi bewaard meubelstuk dat al jaren opgeborgen stond. Maar nu hebben we eindelijk de kans om de apotheek aan het grote publiek te tonen. Die dateert overigens uit 1647, het jaar waarin de Gasthuiszusters hier aankwamen."





Een ander pronkstuk is een historisch document dat uit 1298 dateert. "Het is eigenlijk het oudste Nederlandstalige document van Asse", zegt Okeley. "Het beschrijft de inkomsten en uitgaven van het Gasthuis toen dit gebouw dienstdeed als een soort passantenhuis waar mensen konden overnachten. Dat passantenhuis is dan geëvolueerd naar een opvangtehuis voor gehandicapten. In 1647 zijn de Gasthuiszusters gekomen en zij hebben hier een ziekengasthuis opgestart. Het waren diezelfde nonnetjes die in 1927 het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis boven de doopvont hielden. Daarna werd dit gebouw opnieuw gebruikt als 'oudmannekeshuis', want zo noemde men dat hier. (lacht)"





Pottenbakkersovens

Het museum vertelt ook het verhaal van Asse in de Romeinse tijd. Tweeduizend jaar geleden was het immers een bloeiend handelsdorpje. "In de voorbij tien jaar hebben we op vier verschillende plaatsen pottenbakkersovens teruggevonden", zegt archeologe Kristine Magerman van Agilas. "De best bewaarde oven vonden we in de Krokegemseweg. Dat atelier hebben we gebruikt als uitgangspunt voor dit museum. We hebben een reconstructie gemaakt van de pottenbakker en de werken die hij gemaakt heeft." Magerman en haar collega's maakten van duizenden stukjes aardewerk opnieuw enkele potten uit de Romeinse tijd. "We zijn blij dat we die stukken eindelijk aan de mensen kunnen tonen", besluit ze.





De gemeente diende intussen ook een subsidiedossier in om de historische rechtervleugel van het Oud Gasthuis te restaureren. Als dat dossier rondkomt, kan het museum naar de volledige rechtervleugel overgebracht worden.