Oppositie wil bermen Pontbeek behouden als geluidsbuffer 22 februari 2018

02u56 0 Asse Oppositiepartij Zellik-Relegem wil dat de aarden bermen langs de Pontbeeklaan gebruikt worden als geluidsbuffer voor de inwoners van de nabijgelegen Wilgendaal.

De aarden bermen zijn gevormd door grond die afkomstig is van werkzaamheden in het kader van de aanleg van een fietssnelweg, tussen Pontbeeklaan en spoorweg. "De inwoners van de Wilgendaal hebben in de voorbije dagen vastgesteld dat die bermen grond de geluidsoverlast fors teruggedrongen hebben", zegt raadslid Erik Beunckens. "Daarom willen we dat die aarde gebruikt wordt als definitieve berm, om de geluidshinder op een eenvoudige wijze te beperken. Bovendien verhogen die bermen ook de veiligheid. Op de Pontbeek gebeuren regelmatig ongevallen met slippende auto's. Die bermen zouden fietsers daar beter tegen beschermen."





Schepen van Openbare Werken Jan De Backer (CD&V) laat weten dat de aanleg van bermen niet opgenomen werd in de plannen voor de Pontbeeklaan. "Ze liggen er gewoon tijdelijk", klinkt het. "De grond wordt nadien opnieuw gebruikt om de omgeving af te werken en groener te maken. Het fietspad zal beveiligd worden met een aparte afsluiting." (WDS)