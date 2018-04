Oppositie kant zich tegen plannen voor Bomaco-site 21 april 2018

02u48 0 Asse Oppositiepartij N-VA wil dat de plannen voor de Bomaco-site in Zellik voorgoed opgeborgen worden.

Een projectontwikkelaar heeft een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van de Bomaco-site tot aan de industriezone Broekooi, om op die grond een immens kantorencomplex voor e-commerce uit te bouwen. Maar na oppositiepartij Zellik-Relegem kant nu ook N-VA zich resoluut tegen die plannen. De partij wil een belangrijke studie van de provincie over het project ook niet afwachten.





"Iets wat niet gewenst is, moet je niet eindeloos bestuderen", zegt provincieraadslid Joris Van den Cruijce. "De gemeente Asse huisvest voldoende industrie. Werkgelegenheid is er hier voldoende en een uitbreiding van de Bomaco-site zou grote logistieke bedrijven aantrekken met een werkgebied dat onze regio overschrijdt."





N-VA wil zich in één adem ook uitspreken tegen een uitbreiding van de industriezone in Mollem, of aan de Vitseroel in Ternat. "De lasten zijn groter dan de lusten", meent Van den Cruijce. "Ons standpunt wordt ook gedeeld door heel wat inwoners. Wij reiken andere partijen de hand om de stekker uit deze dossiers te trekken." (WDS)