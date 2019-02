Opmerkelijke muurschildering op brug Pontbeek herdenkt dodelijk ongeval van 2007

Graffitikunstenaar Smates werkte drie weken aan kleurrijk tafereel Wim De Smet

07 februari 2019

14u30 0 Asse Op de plaats waar 11 jaar geleden een dodelijk ongeval met een brandweerwagen gebeurde, prijkt voortaan een grote en opmerkelijke muurschildering. Het werk moet een blijvende herinnering vormen aan het zware ongeval, waarbij brandweersergeant François De Ridder het leven liet.

Op 16 juni 2007 kreeg de brandweercentrale in Asse een noodoproep voor een uitslaande woningbrand in buurgemeente Wemmel. Vijf brandweermannen haastten zich naar de brand maar zouden daar nooit aankomen. Op de Pontbeek (N9) in Zellik ging de brandweerwagen aan het slippen. De wagen ging over de kop en kwam tot stilstand tegen de betonnen brugpijler van de ring rond Brussel.

Voor brandweersergeant François De Ridder kwam alle hulp te laat. Zijn collega Guy De Bondt kwam verlamd uit het wrak.

Bij het brandweerkorps staat 16 juni 2007 ook vandaag nog bekend als de zwartste dag in hun geschiedenis. “Daarom wilden we van de plek van het ongeval een serene plaats maken”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “We hebben een werkgroep opgericht met de weduwe van François en zijn brandweercollega’s die ook in de wagen zaten. Het moest een werk worden dat positivisme, hoop en verbondenheid uitstraalt.”

Het gemeentebestuur maakte 10.000 euro vrij voor de muurschildering. Graffitikunstenaar Bart Smeets (41) uit Mechelen, beter bekend als ‘Smates’, werd door de werkgroep uitgekozen om de klus te klaren. “Bart werd geboren in Asse en is een grote naam in de graffitiwereld”, weet Van Elsen. “Dit werk genoot onze voorkeur omdat er verschillende betekenissen in te zien zijn. Mensen die er dagelijks in de file staan, kunnen er telkens weer iets nieuws in ontdekken ook al hebben ze geen weet van het ongeval. Het werk mocht ook niet te hard zijn.”

De muurschildering omkleedt het herdenkingsplaatje voor François De Ridder en beeldt onder meer een kind, een vlinder en enkele grote olifanten uit. “Iedereen kan er zijn eigen verhaal in ontdekken”, vertelt graffitikunstenaar Bart Smeets. “De olifanten zijn kuddedieren die nooit vergeten. Het ongeval leeft nog altijd onder de brandweermensen.”

Smates werkte drie weken aan de muurschildering. Hij maakte daarbij alleen gebruik van verfspuitbussen. Een naam heeft het werk nog niet.