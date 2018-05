Oplossing in zicht voor Stillemans-site 26 mei 2018

De gemeenteraad heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan Kerremans in Zellik goedgekeurd. Dat plan moet een toekomst bieden voor de leegstaande Stillemans-site, genoemd naar het voormalige kunststoffenbedrijf. Het plangebied omvat het gedeelte van de industriezone langs de Jan Tieboustraat, de Albert Temmermanstraat en de Brusselsesteenweg. "Met de goedkeuring van het plangebied willen we een toekomstperspectief bieden voor de herontwikkeling van de site Stillemans", meldt schepen van Ruimtelijke Ordening Michel Vanhaeleweyck (Open Vld). "Door herlocalisatie, faillissementen en leegstand is een groot deel van het bedrijventerrein in onbruik geraakt. Dit geeft al jaren aanleiding tot verkrotting, vandalisme, sluikstorten, criminaliteit en illegale bewoning."





De Stillemans-site moet bovendien ook gesaneerd worden. Er zijn plannen voor de bouw van een groot wooncomplex met veel groen en een sociale voorzieningen. (WDS)